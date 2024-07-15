مفتي المملكة ونائبه يتسلمان التقرير نصف السنوي للعلاقات العامة والإعلام للرئاسة للعام الحالي

واستمع سماحته لشرح وافٍ حول التقرير، وخطط الإدارة، ومنهجيات العمل الإعلامي الذي تقوم به، وجهودها لرصد وتغطية كل المنجزات والأحداث والمناسبات للرئاسة، ومن ذلك ما شمله التقرير السنوي الذي رصد أكثر من (425) من الزيارات اليومية لمكتب سماحة المفتي، ونشر (190) خبرًا صحفيًا، وأرشفة (1506) معاملة، وتسليم (4376) صحيفة ومجلة، و(180) ملفًا إعلاميًا يوميًا، ونشر (540) تغريدة في منصة إكس، و(160) مقطع فيديو في منصة يوتيوب، بالإضافة لمشاركات الإدارة في جميع الفعاليات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيسي وفروعها في كل مناطق المملكة.