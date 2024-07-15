مفتي المملكة ونائبه يتسلمان التقرير نصف السنوي للعلاقات العامة والإعلام للرئاسة للعام الحالي

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه اليوم بمحافظة الطائف، مديرَ العلاقات العامة والإعلام أحمد يحيى النجعي، ومديرَ الشؤون الاعلامية أنس البراهيم، حيث تسلم نسخة من (التقرير نصف السنوي للعلاقات العامة والإعلام للعام 2024).
واستمع سماحته لشرح وافٍ حول التقرير، وخطط الإدارة، ومنهجيات العمل الإعلامي الذي تقوم به، وجهودها لرصد وتغطية كل المنجزات والأحداث والمناسبات للرئاسة، ومن ذلك ما شمله التقرير السنوي الذي رصد أكثر من (425) من الزيارات اليومية لمكتب سماحة المفتي، ونشر (190) خبرًا صحفيًا، وأرشفة (1506) معاملة، وتسليم (4376) صحيفة ومجلة، و(180) ملفًا إعلاميًا يوميًا، ونشر (540) تغريدة في منصة إكس، و(160) مقطع فيديو في منصة يوتيوب، بالإضافة لمشاركات الإدارة في جميع الفعاليات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيسي وفروعها في كل مناطق المملكة.
وأشاد سماحته بحراك الإدارة والجهود المبذولة، موجهاً ببذل المزيد من العمل التطويري لمواكبة الحراك المستمر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع.
من جهته، تسلم نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد نسخة من تقرير انجازات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام نصف السنوي للعام 2024 من مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد بن يحيى النجعي.
ونوه "العواد" بالتقرير وما حققته الإدارة من نتائج وأرقام تعزز العمل الإعلامي في الرئاسة، وما تسير عليه من رؤى تطويرية متتالية ومواكبة للأحداث والفعاليات، وتماشيها مع الرؤية الإعلامية الوطنية، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل الإعلامي برسالته الوطنية الداعمة لرؤية 2030م.