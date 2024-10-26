"حساب المواطن" يوضح المستندات المطلوبة لتسجيل الأرملة كمستفيد رئيس

ورداً على استفسارٍ حول تسجيل الأرملة التي تقيم في منزل زوجها المتوفى، والذي يملك صكاً مشتركاً بين الورثة، أكّد البرنامج أن صك الملكية المستخدم لإثبات الاستقلالية يجب أن يكون باسم المتقدمة وحدها وغير مشترك.