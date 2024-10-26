"حساب المواطن" يوضح المستندات المطلوبة لتسجيل الأرملة كمستفيد رئيس

أوضح برنامج "حساب المواطن" المستندات المطلوبة لتسجيل الأرملة كمستفيدٍ رئيسٍ في البرنامج، مشدداً على ضرورة إرفاق مستندات تثبت استقلالية السكن باسم المتقدمة.
وأشار البرنامج إلى أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية "أرملة"، ولا يُوجد تابعون، فيجب تقديم مستندات تثبت الاستقلالية.
ورداً على استفسارٍ حول تسجيل الأرملة التي تقيم في منزل زوجها المتوفى، والذي يملك صكاً مشتركاً بين الورثة، أكّد البرنامج أن صك الملكية المستخدم لإثبات الاستقلالية يجب أن يكون باسم المتقدمة وحدها وغير مشترك.
وأضاف البرنامج، أنه يمكن الاطلاع على المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى حساب (المرفقات) في المنصة.