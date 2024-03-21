"أمير المدينة المنورة" يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

ويعد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول مطار في المملكة يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل بنظام BTO منذ منتصف العام 2012 م، ويحتل المركز 52 ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم وحصل على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط لعامين على التوالي 2021-2022 وفقًا لتصنيف مجلس المطارات الدولي كما حصل على العديد من الجوائز والاعترافات الدولية والمحلية التي جعلته ضمن أفضل المطارات الدولية في تصنيف سكاي تراكس.