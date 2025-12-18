مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، عملية تنظير للقصبات الهوائية باستخدام الأشعة الصوتية EBUS لمراجع خمسيني، يعاني من ورم في الرئة، مع تضخم في الغدد الليمفاوية وسط الصدر، وفي حاجة لاستكمال التشخيص وتقييم مرحلة المرض، ذكر ذلك أ. د. أحمد الجهني استشاري الأمراض الصدرية ومناظير الرئة التداخلية، والمدير الطبي للمستشفى.

وقال أ.د. الجهني أن الفريق الطبي قام بإجراء التدخل التشخيصي المتقدم الذي يُعد من أحدث التقنيات في تشخيص أمراض الصدر، بنجاح تام، حيث تمكن من استكمال تشخيص الحالة بدقة عالية، الأمر الذي سيساهم في التقييم الدقيق لمرحلة المرض مما ينعكس على اختيار التدخل العلاجي الملائم للحالة.

وأضاف أن هذه التقنية تساعد في التشخيص الدقيق لحالات متعددة ومعقدة من أمراض الجهاز التنفسي، كسرطانات الرئة وتحديد المرحلة السرطانية، إضافة إلى تضخم الغدد الليمفاوية وسط الصدر بسبب أمراض أخرى مثل الالتهابات الحميدة للغدد (الساركويدوسيز) ومرض السل الرئوي والالتهابات الفطرية، وذلك من خلال تمرير منظار مرن عبر الفم إلى القصبات الهوائية الرئيسية للرئتين، وفحص الأنسجة باستخدام موجات صوتية عالية التردد.

ويتميز تنظير القصبات الهوائية بدقة نتائجه، حيث يتم دمج المنظار مع الأشعة الصوتية، ويجنب المراجعين العمليات الجراحية والمضاعفات المرتبطة بها. فضلاً عن أن التصوير بالموجات فوق الصوتية داخل القصبة خالٍ من المخاطر وقليل التدخل. وهو أيضاً إجراء آمن وسريع، وأقل ألماً ويتماشى مع التوصيات العلمية العالمية لتقييم هذه الحالات.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، يعمل بالنظام الرقمي المتكامل، إذ أنه يستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصحية الإلكترونية، التي تساعد في تعزيز جودة الخدمات، ويضم أفضل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى أنه مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية. وحقق العديد من النجاحات والانجازات الكبيرة، بفضل الله ثم البنية التحتية المتطورة.