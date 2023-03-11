تركي بن محمد بن فهد: العَلَمُ السعودي رمزُ الرسالة الخالدة والقوة

أكّد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، أن صدور الأمر الملكي بأن يكون يوم "11 مارس" من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم، باسم "يوم العلم"؛ هو تأكيد على مضامين العلم الوطني وقيمه الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية في عام 1139هـ الموافق 1727م؛ حيث يحمل هذا العلم راية التوحيد التي رفعها أئمة هذه البلاد المباركة وملوكها طوال رحلة توحيد المملكة، وهو رمز رسالة السلام الخالدة والقوة.