"سيرتي" .. خدمة عبر تطبيق "توكلنا" تدعم المسيرة المهنية للمواطنين بأدوات رقمية موثوقة واحترافية

وتتيح الخدمة للمستخدمين استعراض "المؤهلات التعليمية والخبرات الوظيفية" الموثقة من الجهات الرسمية وإضافتها مباشرة إلى سيرهم الذاتية، مع إمكانية تحديثها عبر خدمة "صحح بياناتك"، بما يضمن دقة المعلومات ومصداقيتها، وتتيح إضافة الشهادات الاحترافية، وشهادات الدبلوم، والدورات التدريبية، واللغات، وحسابات التواصل الاجتماعي، والمحاضرات والمؤتمرات، والمشاريع، والمؤلفات، والرسائل العلمية والجوائز.