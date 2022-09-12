"رتال" توفر 969 وحدة سكنية في مشروع "نساج تاون الأحساء"

في سعي رتال للتطوير العمراني المتواصل، داعمةً منظومة السكن في المملكة العربية السعودية، أطلقت اليوم مشروعها السكني الأحدث "نساج تاون الأحساء" في مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
تقدم رتال في المشروع وحدات سكنية راقية ومختلفة، لإيجاد مجتمع سكني يوفر جودة حياة ورفاهية للمواطنين.
ويقع المشروع الجديد شمال غرب مدينة الأحساء في حي البدرية، على مساحة إجمالية تبلغ ٣٥٠ ألف متر مربع. ويضم ٩٦٩ فيلا سكنية، وتضم ٤ نماذج مختلفة تم تصميمها بناءً على دراسة احتياجات العملاء، معتمدين على خبرة رتال من خلال المشاريع السابقة.
وصرح الرئيس التنفيذي م. عبدالله بن فيصل البريكان: "أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون الممتدة لعدة مدن في المملكة، والتي تهدف لتأمين السكن الأمثل لمستفيدي برنامج "سكني"، إضافةً إلى إنشاء مشاريع تحقق الرفاهية وجودة الحياة حسب تطلعات حكومتنا الرشيدة."
كما يمكن للمستفيدين تسجيل الاهتمام في المشروع من خلال الرابط التالي: https://www.nesajtown.com/regist