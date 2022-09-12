"رتال" توفر 969 وحدة سكنية في مشروع "نساج تاون الأحساء"

ويقع المشروع الجديد شمال غرب مدينة الأحساء في حي البدرية، على مساحة إجمالية تبلغ ٣٥٠ ألف متر مربع. ويضم ٩٦٩ فيلا سكنية، وتضم ٤ نماذج مختلفة تم تصميمها بناءً على دراسة احتياجات العملاء، معتمدين على خبرة رتال من خلال المشاريع السابقة.