مساعيها داعمة ودائمة.. ما أدوار المملكة في إيجاد حلّ سياسي للأزمة الأوكرانية؟

وفي إطار الدور السعودي الداعم للحلّ السلمي للأزمة الأوكرانية؛ يزور الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الثلاثاء"، المملكةَ؛ حيث استقبله وليُّ العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، مؤكّدًا دعمَ المملكة الدائم لخيار السلام؛ مما يجدّد الآمال في المضي قدمًا في اتجاه تسوية وإنهاء الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والتفاوض، لاسيما مع ما تملكه المملكة من علاقات جيدة بالطرفين، وقدرتها بفضل ذلك على دعم قبول هذا الخيار.