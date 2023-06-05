أسرع توظيف منذ 5 أعوام.. هنا "القطاع الخاص السعودي غير النفطي" في 30 يومًا

وأكدت قوة الطلب إلى استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ شهر يناير 2018، ومع ذلك، أدّت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات.