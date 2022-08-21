انطلاق انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد بغرفة الطائف.. هنا الشروط

ونشرت الغرفة التعليمات والاشتراطات لكل من يرغب بترشيح نفسه، وهي: أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن "10" سنوات، ولا تقل عن "5" سنوات إذا كان حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ويكون قيده في السجل التجاري ساريًا على الأقل للسنوات "3" الأخيرة، ومسدِّدًا اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه، وأن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.