محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الأسر الاقتصادية

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن فالح الغربي باسمه ونيابة عن زملائه الأعضاء، عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على استقباله وتوجيهاته التنموية، مضيفًا أن الجمعية تعمل على دعم وتمكين الأسر الاقتصادية وأبنائها من خلال التدريب والتأهيل والتطوير لمنتجاتها ومشاريعها، إضافةً لنشر الوعي المجتمعي لدعم المنتج المحلي، وصناعة منتج وطني عالي الجودة وبسعر منافس، بما يتناسب مع مستهدفات برنامج "صُنِعَ في السعودية"، للوصول إلى النمو الاقتصادي المُستدام.