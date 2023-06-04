المرور يبدأ تفعيل رصد 7 مخالفات مرورية آليًّا

بدأ اليوم تطبيق الرصد الآلي لعدد من المخالفات المرورية.
ولفت المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري، إلى أن الرصد الآلي للمخالفات المرورية ساهَمَ في اختفاء عادات سلبية أثناء القيادة.
وأضاف مليباري: هذه الأتمتة دليلٌ على نجاح الأتمتة السابقة على المخالفات المرورية، والتي ساهمت في تقليل الحوادث المرورية داخل وبين المدن.
وتابع: كانت ظاهرة استخدام الجوال خلال القيادة مشكلة كبيرة، وتم التغلب عليها بالرصد الآلي، وكذلك حزام الأمان والسرعة وقطع الإشارات المرورية؛ مما يوفر الجهد الكبير لرجال المرور.
وأكمل أن انتشار هذه المنظومة للرصد الآلي سيوفر المزيد من الأمان على الطرق.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت اليوم الأحد لبدء تفعيل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.
وتشمل المخالفات: عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق متعدد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وتنظيمات السير على الطريق وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة، والوقوف في مكان غير مخصص للوقوف، وتجاوز محطات قياس الوزن والأبعاد لمركبات النقل، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يُمنع القيادة فيها.