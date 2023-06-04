المرور يبدأ تفعيل رصد 7 مخالفات مرورية آليًّا

وتشمل المخالفات: عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق متعدد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وتنظيمات السير على الطريق وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة، والوقوف في مكان غير مخصص للوقوف، وتجاوز محطات قياس الوزن والأبعاد لمركبات النقل، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يُمنع القيادة فيها.