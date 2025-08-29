"الأرصاد": أمطار غزيرة وبرد على 6 مناطق.. وضباب على السواحل والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.