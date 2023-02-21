لا صراع ولا تنافس بينهما.. إعلاميان: الإعلام التقليدي والجديد يكملان بعضهما ويسيران بشكل متوازٍ

وتفصيلًا، أوضح الإعلامي والمذيع المصري معتز الدمرداش، أن الإعلام الجديد "الرقمي" أخذ مساحة من الاهتمام؛ لطغيان استخدام الهواتف المحمولة والتطبيقات وسرعة نقل الأخبار والمعلومات من خلالها، لكن تظل المصداقية والمهنية، لافتًا إلى أن كل من الإعلام التقليدي والجديد يسيران جنبًا إلى جنب بشكل متوازٍ.