لجذب الاستثمارات الأجنبية.. "السوق المالية" تُجري تعديلات على فتح الحسابات الاستثمارية

دعت هيئة السوق المالية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، إلى إبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين؛ بما يسمح للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستمرار في الاستثمار بالأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده؛ شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.