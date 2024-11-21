لجذب الاستثمارات الأجنبية.. "السوق المالية" تُجري تعديلات على فتح الحسابات الاستثمارية

دعت هيئة السوق المالية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، إلى إبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين؛ بما يسمح للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستمرار في الاستثمار بالأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده؛ شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
وتهدف التعديلات، التي تأتي ضمن مشروع "تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية"، والمطروحة للمرئيات لمدة 30 يومًا وتنتهي في 20 ديسمبر، إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، وكذلك تيسير التعليمات المقترحة متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
ويواكب المشروع المقترح التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسعى لتسهيل الاستثمار في السوق المالية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات؛ بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.