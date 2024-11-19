مستشفيات دله تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية 2024

تضع مستشفيات دله في أعلى قائمة أولوياتها، تقديم رعاية طبية بأعلى معايير الجودة في بيئة آمنة ويتضح ذلك بوجود سجل حافل بالاعتمادات الوطنية والدولية، حيث تعد مستشفى دله النخيل من أوائل المستشفيات الحاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCIA، واعتماد كلية علماء الأمراض الأمريكية CAP لمختبر المستشفى، وشهادة الايزو لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد اثنا عشر مركزًا جراحيًا من قبل مؤسسة المراجعة الجراحية الأمريكية(SRC) كمراكز للتميز الجراحي الذي يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. كما حصل المستشفى على اعتماد المنظمة الأمريكية للاعتماد الصحي الدولي GHA (Global Healthcare Accreditation) في السياحة العلاجية بعد استيفائه لكافة معايير الاعتماد العالمي للرعاية الصحية.