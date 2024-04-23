اتفاقية تأسيس محفظة بـ100 مليون ريال لدعم تطوير السقيا ومنظومتها في الحرمين

وقّعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأهلية، اليوم؛ اتفاقية تأسيس محفظة مشاريع بمبلغ "100" مليون ريال؛ لدعم وتطوير مجال السقيا في الحرمين الشريفين، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الحج والعمرة رئيس مجلس الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في حفل افتتاح منتدى العمرة والزيارة المقام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات والمعارض في المدينة المنورة.