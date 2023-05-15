سكان بـ"مروة جدة" يشتكون من تكدّس السيارات والتشوه البصري.. ويحددون السبب

يأتي ذلك خصوصًا مع تفاقم أزمة المواقف في تلك الأحياء؛ إذ ليس من المنطق منح رخصة لمقهى يضم 40 طاولة مع عدم تجاوز أعداد المواقف المتوفرة له لثلاثة مواقف، وهو الأمر الذي يصعّب مهام تسيير الحركة المرورية دون أدنى شك، ويؤدي إلى تعطيل الحركة.