شركة HONOR تطلق هاتفي HONOR Magic5 Pro وHONOR Magic Vs في حفل استثنائي بالمملكة

هذه المرة، يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro مع تقنية البصريات الحاسوبية Ultra-Fusion الجديد كليًّا، وهي خوارزمية بصريات حاسوبية تهتم بنظام الكاميرا، وتُحَسن بشكل كبير من وضوح الصورة من 3.5x إلى 100x، وهو ما يضع هذا الجهاز في مكانة خاصة في سوق الهواتف الذكية.