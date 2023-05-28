شركة HONOR تطلق هاتفي HONOR Magic5 Pro وHONOR Magic Vs في حفل استثنائي بالمملكة

كشفت العلامة التجارية العالمية HONOR رسميًّا عن مجموعة جديدة من المنتجات المتميزة، وهي هاتفا HONOR Magic5 Pro وHONOR Magic Vs، من خلال حفل ساحر في الرياض؛ كونهما يُعَدان أحدث هواتف رائدة شاملة ضمن سلسلة HONOR الراقية HONOR Magic Series؛ فإن الهاتفين يقدمان ميزات هامة فيما يخص التصوير (شاشة العرض، التصميم، والأداء)، ويُحدثان ثورة في تجربة الهواتف الرائدة مع الابتكارات المتطورة والتقنيات الرائدة في الصناعة.
كونه مزود بمحرك HONOR للصور الجديد كليًّا؛ فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يأتي مع خوارزمية Millisecond Falcon Capture الجديدة كليًّا وتقنية AI Motion Sensing Capture، واللتين تسمحان للمستخدمين بالتقاط المشاهد المعقدة بسهولة وسرعة فائقة.
من أجل تعزيز سرعة عملية التصوير بالكامل؛ بما في ذلك تحسين سرعة بدء: (التصوير، التركيز، الغالق)، وسرعة الالتقاط؛ لا تعطي تقنية Millisecond Falcon Capture هاتف HONOR Magic5 Pro أسرع عملية التقاط في السوق فقط؛ ولكن أيضًا تعزز من وضوح الصورة.
يقوم فريق HONOR R&D بترقية ذاكرة التخزين المؤقت للصور المعبأة في HONOR Magic5 Pro؛ مما يعزز ذاكرة التخزين المؤقت المزدوجة من 200 مللي ثانية إلى 1500 مللي ثانية كحد أقصى؛ مما يضمن إمكانية تخزين كميات معينة من الصور في الخلفية.
كونها تضم شبكة ذكاء اصطناعي مدربة بأكثر من 270000 صورة؛ فإن خاصية التقاط استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي تسمح للكاميرا بالتعرف على سيناريوهات التصوير المختلفة بشكل دقيق؛ وبذلك فإنها تحدد بشكل ذكي العناصر الأساسية في الصورة لكل سيناريو، وتساعد المستخدمين على التقاط أفضل اللقطات في سيناريوهات مختلفة مثل الركض، القفز، والابتسام في كل مرة.
من أجل اختبار هذه التقنية؛ فقد تم تسمية HONOR بـ"الشريك" الهاتف الذكي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية ™؛ وذلك من أجل تسجيل محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي لأعلى قفزة من Between-The-Leg Slam Dunk.
هذه المرة، يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro مع تقنية البصريات الحاسوبية Ultra-Fusion الجديد كليًّا، وهي خوارزمية بصريات حاسوبية تهتم بنظام الكاميرا، وتُحَسن بشكل كبير من وضوح الصورة من 3.5x إلى 100x، وهو ما يضع هذا الجهاز في مكانة خاصة في سوق الهواتف الذكية.
بفضل شاشة العرض الاستثنائية، حاز هاتف HONOR Magic5 Pro على المركز رقم واحد في تصنيف DXOMARK لشاشة عرض الهواتف بتقدير 151. هاتف HONOR Magic5 Pro هو أول هاتف ذكي يدعم كلا العنصرين: شاشة العرض LTPO، وتقنية التعتيم PWM بتردد 2160 هرتز.
يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro أيضًا مع شاشة رباعية الانحناء من نوع LTPO بقياس 6.81 إنش، مصحوب بتقنية Novel Display لتعزيز سطوع الشاشة؛ وبذلك يضمن هاتف HONOR Magic5 Pro تجربة مشاهدة غامرة في جميع السيناريوهات.
إن تقنية مكالمات الخصوصية بالذكاء الاصطناعي، هي حل مبتكر من HONOR لمشكلة تسريب المكالمات، وهي المشكلة الشائعة لدى الكثيرين. بفضل تفوق تقنية الصوت الاتجاهي بالذكاء الاصطناعي الرائدة، تعمل الشاشة وجهاز الاستقبال معًا ليناسبا البيئات المختلفة؛ مما يمنع تسرب الصوت لمزيد من المكالمات الهاتفية الخاصة.
كما أعلنت HONOR أيضًا عن إطلاق هاتف HONOR Magic Vs، وهو أول هاتف قابل للطي يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الخارجية. يأتي هاتف HONOR Magic Vs مزودًا بابتكارات رائعة مع تجربة مستخدم استثنائية؛ وذلك في تصميم عصري وأنيق.
يأتي هاتف HONOR Magic Vs مع تصميم المفصلات فائقة الخفة بدون تروس الأولى من نوعها في الصناعة، والتي تتميز بخلوها من الفجوات، لتُبقِي على الهاتف نحيفًا وخفيفًا.
استخدمت HONOR تقنية الصب أحادي القطعة من أجل صنع المفصلة فائقة الخفة بدون تروس، وهي التقنية التي مكّنتهم من تقليل عدد العناصر الهيكلية من 92 إلى 4 فقط.
مع التصميم النحيف؛ حيث يبلغ سُمكه 12.9 مللي ويزن 267 جرام؛ فإن هاتف HONOR Magic Vs يُعد هاتفًا ذكيًّا قابلًا للطي خفيفًا بشكل استثنائي. وما يجعله مميزًا بشكل أكبر؛ أنه يأتي مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وبذلك تكون أكبر سعة بطارية بين جميع الهواتف الذكية القابلة للطي التي تزن أقل من 270 جرامًا.
تَفَوق هاتف HONOR Magic Vs على عدة هواتف أخرى قابلة للطي في السوق بفضل التصميم الخالي من الفجوات بين الشاشتين عند الطي أو الفتح؛ وذلك بفضل تصميم المفصلة المميز.
وكونه صنع من مواد مستخدمة في صنع الطائرات؛ فإن المفصلة الخاصة بهاتف HONOR Magic Vs يمكن أن تتحمل 400 ألف طية؛ الأمر الذي يضمن قدرة تحمل أطول للهاتف، وبالتالي يقدم تجربة أكثر سلاسة.
بدءًا من اليوم وحتى يوم 1 يونيو، ستكون سلسلة HONOR Magic Series متاحة للطلب المسبق مع أسعار مميزة وعروض رائعة.
كون هاتف HONOR Magic5 5G Pro صُمم من أجل الأشخاص ذوي الروح المغامرة؛ فإنه يأتي مع لونين رائعين هما الأسود وأخضر المروج، وهما مستوحيان من سحر الطبيعة.
سيكون هاتف HONOR Magic5 5G متاحًا للطلب المسبق في السعودية بسعر رائع، وهو 4399 ريالًا سعوديًّا، إلى جانب هدايا مجانية قيمة بقيمة 2857 ريالًا سعوديًّا، تشمل ساعة HONOR Watch GS 3، HONOR Care+ مع حماية على الشاشة لـ6 أشهر، و30 يوم استبدال للتلف وغطاء هاتف HONOR Magic5 5G Pro.
سيكون هاتف HONOR Magic Vs 5G متاحًا بلونين رائعين؛ هما الأزرق السماوي والأسود؛ كونه مستوحى من ألوان العشب الأخضر في الطبيعة؛ فإن هذا اللون الفريد هو خيار ممتاز لمحبي الأناقة؛ بينما الأسود هو اللون الذي لا يَقْدَم أبدًا.
سيكون هاتف HONOR Magic Vs 5G متاحًا للطلب المسبق في أسواق السعودية بسعر6399 ريالًا سعوديًّا، مع هدايا خاصة بقيمة 3557 ريالًا سعوديًّا، تشمل ساعة HONOR Watch GS 3، HONOR Care+ (حماية على الشاشة لـ6 أشهر، 30 يوم استبدال للتلف) وغطاء هاتف HONOR Magic Vs 5G.
سيتوفر كل من HONOR Magic5 Pro 5G وHONOR Magic Vs 5G للطلب المسبق من خلال: مكتبة جرير، إكسترا، STC، زين، لولو، نون، أمازون ومتاجر البيع الأخرى.