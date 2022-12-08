مستشفى بريدة ينهي معاناة طفلة مع ورم في الفك السفلي

نجح الفريق الطبي المختص في جراحة الوجه والفكين في مستشفى بريدة المركزي في إنهاء معاناة طفلة تبلغ 11 عامًا، من ورم عدواني سريع الانتشار بالفك السفلي، تسبب في فقدها جزءًا كبيرًا من عظام الفك وتشوه بالوجه، وذلك من خلال إجراء تدخل جراحي دقيق ونوعي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.