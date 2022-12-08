مستشفى بريدة ينهي معاناة طفلة مع ورم في الفك السفلي

نجح الفريق الطبي المختص في جراحة الوجه والفكين في مستشفى بريدة المركزي في إنهاء معاناة طفلة تبلغ 11 عامًا، من ورم عدواني سريع الانتشار بالفك السفلي، تسبب في فقدها جزءًا كبيرًا من عظام الفك وتشوه بالوجه، وذلك من خلال إجراء تدخل جراحي دقيق ونوعي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأفاد تجمع القصيم الصحي بأن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ، وكانت تعاني من ألم وتورم بالفك والوجه، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة، تبين أن لديها ورمًا في الفك السفلي.
وتم تحضير المريضة ووضع خطة علاجية، وعمل تصميم ثلاثي الأبعاد للفك والورم وعظام الحوض، وتحديد مكان قطع العظام بدقة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة الافتراضية.
وتكللت العملية بالنجاح، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة.