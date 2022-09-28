"العجمي": المملكة تتطلّع إلى الريادة في اقتصاديات المدن.. ورؤية 2030 طرقت كل الأبواب

وبيّن أن هذه الأرقام قد تزداد مستقبلًا؛ ولهذا نرى أن المملكة تتجه إلى اقتصاديات المدن بقوة حتى تصل بمدن المملكة إلى الاقتصاديات العالمية؛ إيمانًا منها بتلك الاقتصاديات وما حققته من نجاحات مختلفة. وقد أشار وليّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى أن الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول، بل هي قائمة على المدن باعتبارها تشكل 85 في المائة من اقتصاد العالم، وفي خلال السنوات القادمة سوف يكون 95 في المائة من اقتصاديات العالم يأتي منها؛ فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات.