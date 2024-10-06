بالدرجات والأسباب.. "أبرد وأحر مدينة سعودية على مدار العام" يكشفهما "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن أبرد وأحر مدينة سعودية على مستوى السنة.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مدينة جازان تعد أشد المدن السعودية حراً على مستوى السنة، إذ تقدّر درجة الحرارة التراكمية السنوية "من الأول من شهر يناير حتى 31 ديسمبر" بنحو 6800 درجة مئوية؛ بسبب عامل الموقع الفلكي أقصى الجنوب السعودي، وانخفاض مستوى الارتفاع عن سطح البحر.
وأضاف: "في حين تأتي محافظة النماص كأبرد محافظة سعودية على مستوى العام بدرجة تراكمية تقدر بنحو 2878 درجة مئوية بسبب عامل الارتفاع عن سطح البحر".