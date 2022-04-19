73 يومًا متبقية على تطبيق الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء في مكة

‏وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق بمكة المكرمة؛ حيث تشمل: طريق إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كوبري العوالي إلى كوبري الدائري الرابع، وطريق الأمير محمد بن سلمان من كوبري الزايدي إلى الحرم المكي، وشارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل، وطريق الملك فيصل من الاستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج، وشارع عمر قاضي بالشرائع من طريق - الملك فيصل شمالاً إلى تقاطع طريق القادسية جنوبًا، وطريق الليث من تقاطع الدائري الرابع إلى حلقة الخضار بالكعكية، وطريق المدينة المنورة من حي العتيبية إلى حي الفلاح، وشارع عبدالقادر کوشك من تقاطع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريق إبراهيم الخليل، وطريق مكة جدة القديم من حي أم الجود إلى حي الضيافة، إضافة إلى طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كوبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث.