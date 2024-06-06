إنجازات ومطارات خضراء.. صورة مقربة لجهود "الطيران المدني" في الاستدامة البيئية

وحرصت الهيئة على المواءمة مع الجهات ذات العلاقة والمراكز الوطنية في وضع الأهداف الإستراتيجية وتطوير حزمة من المبادرات والبرامج والأنظمة والتوصيات للحفاظ على البيئة من أنشطة الطيران المدني ضمن المشروع؛ من أبرزها: توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق البيئة بغية التعاون في مجال أنشطة رفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة ودعم البحث والابتكار سعياً لتحقيق الاستدامة البيئية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لتبني ممارسات الاستدامة البيئية والإسهام في تطوير وتنفيذ وتشغيل عددٍ من المشاريع والبرامج التي تخدم البيئة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تهدف إلى الإسهام في تحقيق تطلعات المملكة في مجال التغير المناخي، وكذلك مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين بما يخدم التطور في المملكة، علاوة على توقيع شركة تجمع مطارات الثاني مع المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" مذكرة تفاهم تستهدف تنفيذ المبادرات الخاصة بالفرز وتدوير النفايات الناتجة عن أنشطة المطارات، إلى جانب إطلاق البرامج التوعوية المحفّزة على الممارسات السليمة، والإدارة المستدامة للنفايات.