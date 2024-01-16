في تقرير "الاتحاد العالمي للمياه".. عام 2023 ثالث أكثر الأعوام سخونة في المملكة بعد 2021

بيّن الاتحاد العالمي لرصد المياه، في تقريره السنوي الثاني، الذي شارك في إعداده "هايلك بيك"، البروفيسور المشارك في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، أن 77 دولة (من أصل 249) شهدت أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في عام 2023، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان عام 2023 ثالث أكثر الأعوام سخونة، بعد عام 2021. ومع ذلك، كان عام 2023 أيضًا الأعلى بالنسبة لهطول الأمطار منذ أكثر من 20 عامًا، وشهدت فيه المملكة ارتفاعًا مفاجئًا للمساحات الخضراء.