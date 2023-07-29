معاناة سكان "العارضة" مع انقطاع الكهرباء تتواصل

وقال "الريثي" إنهم وجدوا تجاوبًا كبيرًا من إدارة الشركة بجازان والمكاتب الفرعية.. مبينًا أنهم يتابعون الأعمال الميدانية لنقل الشبكة إلى تمديدات أرضية في المحافظة وقراها ومراكز الحميراء والقصبة. مضيفًا بأنهم يشهدون حاليًا أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، تصاحبها صواعق شديدة، تتسبب في سقوط بعض أعمدة الضغط العالي، أو خروج المحولات عن الخدمة، ومع ذلك فالخدمة مستمرة، والانقطاعات التي تحصل محدودة، وستزول فور استكمال المشروع الكبير الذي تقوم عليه الشركة.