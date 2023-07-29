معاناة سكان "العارضة" مع انقطاع الكهرباء تتواصل

تتواصل معاناة سكان محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التي كان آخرها صباح اليوم عندما انقطع التيار لأكثر من ساعة عن عدد من القرى جنوب غرب المحافظة، منها قرى الأحوالة وقائم مجرشي والسودي والبحثة والعروق وأم الحسير وقائم الصيد والشكواني والجوة السفلى والغرافة والمقطاع.
وتأتي تلك الانقطاعات وسط أجواء حارة غابرة، وصلت اليوم إلى 41 درجة، ونِسب رطوبة مرتفعة، تخطت الـ40%.
وقال عدد من السكان إنهم رصدوا مركبة الشركة في أحد المواقع تقوم بالإصلاح، موضحين أنهم لا يعلمون إذا كان الانقطاع بسبب ذلك أم لأسباب أخرى.
وأشاروا إلى أنه كان يجدر بالشركة عند إجراء صيانة أن يتم إبلاغ المشتركين برسالة عن وقت الانقطاع، ووقت عودته المتوقعة، كما هو معهود.
وأوضح السكان أن الانقطاع تواصل بعد ذلك، وتكرر لثوانٍ في أوقات متقطعة من اليوم نفسه. لافتين إلى أنهم يعانون من الانقطاعات البسيطة التي تستمر ثواني بشكل يومي ثم تعود؛ كونها أكثر تأثيرًا على الأجهزة، منها أجهزة التكييف.
وقالوا إن الأجواء خلال الأيام الحالية شديدة الحرارة والرطوبة، بجانب دخول موسم الغبار. مشيرين إلى أن كل تلك العوامل تؤثر سلبًا على الأطفال وكبار السن والمرضى.. وغيرهم.
وكشف لـ"سبق" مصدر من المركز الصحي الواقع في قرية البحثة بالجوة غرب المحافظة أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء تقلقهم بسبب وجود عينات تحتاج إلى درجات برودة محددة، لافتًا إلى أنه عند انخفاضها تتلف فورًا.
يُشار إلى أنه تم إسناد العمل في محافظة العارضة لتحويل تمديدات الضغط العالي إلى تمديدات أرضية على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها لثماني شركات، بحسب ما تم الكشف عنه في وقت سابق لـ"سبق".
وبدأت الشركة أعمالها قبل ستة أشهر بشركتَين منفذتَين، وكان المشروع ينحصر على المحافظة فقط إلا أن الانقطاعات المتكررة للخدمة خلال الشهر الماضي ألحقت ضررًا كبيرًا بالمشتركين، ونشرت "سبق" تقارير يومية عنها، واقترحت على الشركة وجود حلول لإنهاء هذه المعاناة.
وعقد محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي اجتماعات عدة مع مدير كهرباء جازان، المهندس حسن عتودي، وعدد من مهندسي الشركة، في 18 يونيو 2023، انتهت إلى اعتماد 6 شركات أخرى إضافة إلى الشركتين السابقتين لاستبدال شبكات الضغط العالي إلى تمديدات أرضية.
وسهلت المحافظة لعمال الشركات أداء مهامهم بكل يسر، بالتنسيق مع البلدية والجهات الحكومية الأخرى. وتُواصل الشركات أعمالها يوميًّا إلى الساعة السابعة مساء.
وقال "الريثي" إنهم وجدوا تجاوبًا كبيرًا من إدارة الشركة بجازان والمكاتب الفرعية.. مبينًا أنهم يتابعون الأعمال الميدانية لنقل الشبكة إلى تمديدات أرضية في المحافظة وقراها ومراكز الحميراء والقصبة. مضيفًا بأنهم يشهدون حاليًا أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، تصاحبها صواعق شديدة، تتسبب في سقوط بعض أعمدة الضغط العالي، أو خروج المحولات عن الخدمة، ومع ذلك فالخدمة مستمرة، والانقطاعات التي تحصل محدودة، وستزول فور استكمال المشروع الكبير الذي تقوم عليه الشركة.