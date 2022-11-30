"الخارجية" تعلن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"

وأوضحت الخارجية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة التأشيرات التالي: https://visa.mofa.gov.sa.

وذكرت أنه يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب "الزيارة"، من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".