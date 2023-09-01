بالأسماء.. الأوائلُ من الطلاب والطالبات المتأهّلين على مستوى المملكة في مسابقة تحدّي القراءة العربي

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات ممن حقّقوا المراكز المتقدمة، بداية من المركز الأول حتى العاشر للبنين؛ وهم: حسين بن صالح المهدي من الأحساء، وفيصل عاطف الميمني من تعليم مكة، وصالح فلاح الزهراني من تعليم جدة، وعبداللطيف عبدالعزيز الدليم من تعليم ظهران الجنوب، وعمر سعود الجعيد من تعليم الدمام، وهيف عبداللطيف الزهراني من تعليم الباحة، وأحمد عبدالله الناصر من تعليم شقراء، ومحمد خالد الزهراني من تعليم الخرج، وتميم العلواني من تعليم ينبع، وياسر تركي الجهمي من تعليم بيشة.