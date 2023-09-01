بالأسماء.. الأوائلُ من الطلاب والطالبات المتأهّلين على مستوى المملكة في مسابقة تحدّي القراءة العربي

كرّمت وزارةُ التعليم العشرةَ الأوائل من الطلاب والطالبات المتأهلين على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2023/2022م في دورتها السابعة، إلى جانب تكريم الطلبة ذوي الإعاقة المشاركين في المسابقة، والمشرفين والمشرفات والمدارس المتميزة، وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بمحافظة الطائف واستضافته إدارة التعليم بالمنطقة، بحضور مدير التعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومدير عام النشاط الطلابي بالوزارة الدكتور يوسف الحمود.
وتضمّن الحفل عددًا من الفقرات والعروض المرئية، إلى جانب أوبريت خاص بالقراءة قدّمه عدد من الطلاب والطالبات.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات ممن حقّقوا المراكز المتقدمة، بداية من المركز الأول حتى العاشر للبنين؛ وهم: حسين بن صالح المهدي من الأحساء، وفيصل عاطف الميمني من تعليم مكة، وصالح فلاح الزهراني من تعليم جدة، وعبداللطيف عبدالعزيز الدليم من تعليم ظهران الجنوب، وعمر سعود الجعيد من تعليم الدمام، وهيف عبداللطيف الزهراني من تعليم الباحة، وأحمد عبدالله الناصر من تعليم شقراء، ومحمد خالد الزهراني من تعليم الخرج، وتميم العلواني من تعليم ينبع، وياسر تركي الجهمي من تعليم بيشة.
وعن فئة البنات: رناء مهنا الرفاعي من تعليم المدينة، وبسمة عبدالله حُسيكي من تعليم ينبع، وخديجة مهدي الشمري من تعليم نجران، وجود حسن حدادي من تعليم جازان، وفرح عبدالكريم الزهراني من تعليم المدينة، وهمس عيد محمد بكرين من تعليم جازان، وترف محمد الحربي من تعليم حفر الباطن، وإسراء محمد الشنقيطي من تعليم القصيم، وحنان محمد بسيوني من تعليم مكة، وسلمى ياسر الأحمدي من تعليم جدة.
وتم كذلك تكريم المراكز الثلاثة من ذوي الإعاقة؛ وهم: ريما عويد السلمي من تعليم جدة، وفاطمة ثامر بامقا من تعليم مكة، وعبدالغفار ربيع هبيلي من تعليم جدة.
وعن فئة المشرف المتميز تم تكريم: فؤاد مضيف الطلحي من تعليم الطائف، ومها سعيد الثبيتي من الطائف، وحياة عبدالله الغامدي من جدة. وفي فئة المدرسة المتميزة تم تكريم: مدارس مواطن الوطن في عسير، ومدرسة الشافي الأهلية في الطائف، ومدرسة البيروني الابتدائية بينبع.