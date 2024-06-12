مفتي السعودية يستقبل رئيس جمعية هدية الحاج والمعتمر ويستعرض خطتها لموسم الحج

واستمع المفتي خلال اللقاء، لشرح عن مشروعات وبرامج هدية في خدمة ضيوف الرحمن طوال السنوات الماضية منذ تأسيسها قبل 15 عامًا، وخدماتها لأكثر من 120 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال خمسة برامج ينبثق منها 85 مشروعًا إبداعيًا تعتني بالحاج والمعتمر خلال رحلة المناسك، في أكثر من 266 نقطة اتصال في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والجوية والبحرية وطرق مرورهم، وخطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتقديم أفضل تجربة لهم، وتوافق برامج الجمعية مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التحول الوطني.