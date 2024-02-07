شركة بي أيه أي سيستمز تواصل تألقها في معرض الدفاع العالمي 2024

تواصل شركة بي أيه أي سيستمز حضورها ومشاركتها ضمن معرض الدفاع العالمي 2024 والذي يأتي بمشاركة 750 راعياً وعارضاً من 45 دولة من مختلف قارات العالم، وقد استقبل جناح الشركة خلال أيام المعرض زيارات من مختلف قادة القطاع الدفاعي وساسته ومستشاريه الذين اطلعوا على أحدث التقنيات الدفاعية المعروضة في جناح الشركة.
كما وقعت شركة بي أيه أي سيستمز عددا من الاتفاقيات، وتلقت الشركة خلال مشاركتها في المعرض عقوداً لمبيعات عسكرية أجنبية بقيمة 114 مليون دولار من الجيش الأمريكي لأنظمة الإنذار الصاروخي المشترك (CMWS) أيه إن\أيه أيه آر-57 (AN/AAR-57). وتوفر أنظمة الإنذار الصاروخي المشترك للولايات المتحدة وحلفائها قدرات متقدمة للكشف عن التهديدات والتحكم في الإجراءات المضادة التي تحمي الطائرات والأطقم الجوية التي تعمل في ظروف ساحات المعارك المعادية.
يذكر أن الشركة ترتبط بعلاقة شراكة مع البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي الذي انطلق عام 2017 وكانت إحدى أهم ثماره لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023 هو برنامج التجميع النهائي لطائرات الهوك الذي شمل 22 طائرة هوك من طراز "تي 165" تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها داخل السعودية وبأيدي أبنائها.
وقد شهدت مشاركة الشركة في المعرض خلال أول أيامها تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع لآخر طائرات الهوك المجمعة محلياً والتي سلمت آخر 10 طائرات منها لفريق الصقور السعودية الجوية أحد أهم فرق الاستعراضات على مستوى العالم.
يذكر أن الشركة تحضر بثقلها في معرض الدفاع العالمي للمرة الثانية على التوالي بصفتها راعياً داعماً وشريكاً رسمياً لبرنامج مواهب المستقبل، حيث تستند شركة بي أيه أي سيستمز عملاق الطيران والفضاء على خبراتها العالمية وتاريخها النوعي الذي يصل لـ60 عاما في قطاع الدفاع والأمن.