شركة بي أيه أي سيستمز تواصل تألقها في معرض الدفاع العالمي 2024

كما وقعت شركة بي أيه أي سيستمز عددا من الاتفاقيات، وتلقت الشركة خلال مشاركتها في المعرض عقوداً لمبيعات عسكرية أجنبية بقيمة 114 مليون دولار من الجيش الأمريكي لأنظمة الإنذار الصاروخي المشترك (CMWS) أيه إن\أيه أيه آر-57 (AN/AAR-57). وتوفر أنظمة الإنذار الصاروخي المشترك للولايات المتحدة وحلفائها قدرات متقدمة للكشف عن التهديدات والتحكم في الإجراءات المضادة التي تحمي الطائرات والأطقم الجوية التي تعمل في ظروف ساحات المعارك المعادية.