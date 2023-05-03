شرطة تبوك تقبض على 4 مروجي مخدرات وتضبط أموالاً وأسلحة بحوزتهم

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على (4) مروجين للمواد المخدرة، وهم مخالف لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الأثيوبية و(3) مواطنين، اتخذوا منزلين مجهزين بكاميرات مراقبة وكرًا لعملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، ضبط فيهما (1138) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات وأسلحة نارية وبيضاء وطلقات حية وأجهزة تسجيل كاميرات وهواتف متنقلة ووثائق رسمية وبطاقات بنكية ومصوغات ذهبية ومبلغ (4.001.573) ريالًا.