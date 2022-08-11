الأكاديمية المالية تطلق برنامج "قادة المستقبل المالي"

وسيركز البرنامج الذي سيضم نخبة من قادة القطاع المالي على التطورات المتسارعة والحلول البديلة للقطاع المالي حتى 2030، وأبرز الاتجاهات والتوقعات المتعلقة بالرقمنة، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية، فضلًا عن التأمين وأسواق رأس المال، وكيف تؤثر هذه الاتجاهات على المملكة، وكيف يمكن للسلطات والجهات الفاعلة بالسوق توقع التغييرات، والحد من المخاطر، والاستفادة من الفرص.