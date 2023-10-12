يزيد نحو 10 أضعاف عن الحالي .. ما حجم الطاقة الاستيعابية لمطار أبها الجديد؟

لم يمض سوى 17 يوماً فقط على إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المخطط العام لمشروع "قمم السودة"، في 25 سبتمبر الماضي، بهدف تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة بمنطقة عسير، حتى أطلق سموه اليوم (الخميس)، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، في مؤشر بارز على تسارع وتيرة إنشاء المشاريع التنموية في كل مناطق المملكة، ومن بينها منطقة عسير.