منذ ربع قرن.. خدمة ضيوف الرحمن بالمعسكرات الكشفية شرف يتوارثه الأجيال

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قصة المواطن عبدالرحمن القنعير الذي يحرص على خدمة ضيوف الرحمن مجانًا منذ 25 عامًا، ولم يتوقف عند هذا الحد بل غرس هذا العمل الإنساني النبيل في نفوس أبنائه فورثه لإبنه "مفلح" الذي حرص على مساعدة والده، مستشعراً شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة وروحانية خدمة حجاج بيت الله الحرام.