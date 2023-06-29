منذ ربع قرن.. خدمة ضيوف الرحمن بالمعسكرات الكشفية شرف يتوارثه الأجيال

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قصة المواطن عبدالرحمن القنعير الذي يحرص على خدمة ضيوف الرحمن مجانًا منذ 25 عامًا، ولم يتوقف عند هذا الحد بل غرس هذا العمل الإنساني النبيل في نفوس أبنائه فورثه لإبنه "مفلح" الذي حرص على مساعدة والده، مستشعراً شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة وروحانية خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وقال "عبدالرحمن القنعير" عبر حسابه على تويتر منذ عام 1419هـ، وأنا أعمل لخدمة ضيوف الرحمن في المعسكرات الكشفية وفخور بهذا العمل الإنساني العظيم، كما أتشرف بأني أعد السواعد الوطنية التي تعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتابع: هذا العمل التطوعي انعكس إجابًا على أبنائي وغرس في نفوسهم حب خدمة الحجاج.
وأضاف: لله الحمد ها أنا وابني "مفلح" منذ سنوات، وهو يعمل معي في خدمة ضيوف الرحمن عبر معسكرات الكشافة مساعد مفوض تنمية القادات الشارة الأهلية.
وقال فالح في تغريدة له على تويتر بعد تداول رواد مواقع التواصل صورة تذكارية للأب والابن اليوم، وهما بمعسكر كشفي: عبدالرحمن القنعير، وابنه مفلح مشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام لسنواتٍ كان لها الأثر الطيب في غرس حب العمل التطوعي في نفوس الكشافة، الذين يقفون بجانب قطاعات الدولة المباركة في تسهيل مهمة الحجاج، وفق منظومة مميزة بإشراف جمعية الكشافة العربية السعودية.