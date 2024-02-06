"السند" يوجّه برفع الطاقة الاستيعابية بمراكز ونقاط الرئاسة الميدانية لخدمة المعتمرين بمكة

يُذكر أن الرئاسة العامة تعمل على تطوير مراكزها ونقاطها الميدانية التوعوية بمنطقة مكة المكرمة عبر أربعة مسارات ينفذ من خلالها (١٢) برنامجًا تطويريًا منها: رفع الطاقة الاستيعابية المكانية، وتوسعة نطاق بث المحتوى التوعوي، وتحسين المشهد البصري، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات التوعوية الرقمية، ضمن الرؤية التطويرية المعتمدة من الرئيس العام، تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.