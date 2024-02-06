"السند" يوجّه برفع الطاقة الاستيعابية بمراكز ونقاط الرئاسة الميدانية لخدمة المعتمرين بمكة

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برفع الطاقة الاستيعابية المكانية للمراكز والنقاط الميدانية التوعوية للرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وتطويرها وتهيئتها لخدمة المعتمرين على أكمل وجه.
وبدأت الرئاسة العامة أعمالها التطويرية في المركز الميداني التوعوي بمكتبة مكة المكرمة وتوسعته وفق تصميم فريد لزيادة المساحة المكانية وتخصيصه لخدمات التوعية الرقمية، كما تسعى الرئاسة العامة إلى تخصيص مقرات لها في حي حراء الثقافي وحي ثور الثقافي. وعقد الفريق المكلف الاجتماع التنسيقي مع الجهات ذات الصلة لاستكمال ما يلزم لذلك.
يُذكر أن الرئاسة العامة تعمل على تطوير مراكزها ونقاطها الميدانية التوعوية بمنطقة مكة المكرمة عبر أربعة مسارات ينفذ من خلالها (١٢) برنامجًا تطويريًا منها: رفع الطاقة الاستيعابية المكانية، وتوسعة نطاق بث المحتوى التوعوي، وتحسين المشهد البصري، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات التوعوية الرقمية، ضمن الرؤية التطويرية المعتمدة من الرئيس العام، تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.