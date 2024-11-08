"البعيجان" يبدأ زيارة للهند.. لتوطيد مكانة المملكة وإعلاء قيم التسامح
يبدأ إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان؛ زيارة إلى جمهورية الهند؛ اعتباراً من اليوم الجمعة، بهدف توطيد مكانة المملكة العربية السعودية في وجدان المجتمع الهندي المسلم، وإظهار رسالة الإسلام الوسطية، وإيصال رسالة الحرمين العالمية، وتبني قيم التسامح والاعتدال وإبراز مكانة أئمة الحرمين الشريفين، ودورهم الديني الحيوي في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية على مستوى العالم.
ويتضمن برنامج زيارة الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان؛ لقاء عددٍ من القيادات الإسلامية الهندية، وزيارة عددٍ من المراكز الإسلامية؛ وسيشارك في افتتاح مؤتمر جمعية أهل الحديث المركزية بنيودلهي؛ إضافة إلى زيارة مقر جمعية علماء الهند.
وتولي رئاسة الشؤون الدينية ضمن إستراتيجيتها، اهتماماً كبيراً لتعزيز دور أئمة الحرمين الشريفين في إثراء رسالتهم الدينية الوسطية عالمياً.
تأتي الزيارة في إطار برنامج "زيارات أئمة الحرمين الشريفين"، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية.