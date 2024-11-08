"البعيجان" يبدأ زيارة للهند.. لتوطيد مكانة المملكة وإعلاء قيم التسامح

يبدأ إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان؛ زيارة إلى جمهورية الهند؛ اعتباراً من اليوم الجمعة، بهدف توطيد مكانة المملكة العربية السعودية في وجدان المجتمع الهندي المسلم، وإظهار رسالة الإسلام الوسطية، وإيصال رسالة الحرمين العالمية، وتبني قيم التسامح والاعتدال وإبراز مكانة أئمة الحرمين الشريفين، ودورهم الديني الحيوي في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية على مستوى العالم.