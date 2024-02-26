في يومه الثاني.. منتدى الالتزام البيئي 2024 يدعو للاستدامة والترابط المجتمعي لجميع المهتمين بالبيئة

شهد اليوم الثاني لمنتدى الالتزام البيئي 2024، إقبالًا واسعًا من الحضور، في ظل تنوع فعالياته المصاحبة، سواء من ناحية ما يُطرح في الجلسات أو ما يتم مناقشته في مقهى الاستدامة، حيث تم طرح العديد من موضوعات تحقيق الاستدامة وخلق نوع من الترابط المجتمعي لجميع المهتمين بمجال البيئة.