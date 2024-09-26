"من بطلك؟".. "كتاب الرياض" يتيح لزواره التعبير عن مشاعر العرفان تجاه الأشخاص المؤثرين في حياتهم

يُتيح معرض الرياض للكتاب هذا العام لزواره معايشة عدد من التجارب الفريدة، إحداها تجربة شخصية خاصة تفيض بالمشاعر الإنسانية النبيلة، يُعبر فيها الزائر عن مشاعر عميقة تمتزج ما بين الشكر، والاعتزاز، والامتنان، والعرفان بالجميل، تجاه إنسان آخر أثر في حياته تأثيراً إيجابياً، أو ألهمه، أو ساعده، أو ضحى من أجله، أو أحدث تحولاً مثمراً في حياته، فاحتل منزلة رفيعة في نفس الزائر تجعله يستحق أن يكون بطله الشخص.