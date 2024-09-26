"من بطلك؟".. "كتاب الرياض" يتيح لزواره التعبير عن مشاعر العرفان تجاه الأشخاص المؤثرين في حياتهم

يُتيح معرض الرياض للكتاب هذا العام لزواره معايشة عدد من التجارب الفريدة، إحداها تجربة شخصية خاصة تفيض بالمشاعر الإنسانية النبيلة، يُعبر فيها الزائر عن مشاعر عميقة تمتزج ما بين الشكر، والاعتزاز، والامتنان، والعرفان بالجميل، تجاه إنسان آخر أثر في حياته تأثيراً إيجابياً، أو ألهمه، أو ساعده، أو ضحى من أجله، أو أحدث تحولاً مثمراً في حياته، فاحتل منزلة رفيعة في نفس الزائر تجعله يستحق أن يكون بطله الشخص.
"من بطلك؟"، تجربة إنسانية غامرة بالمشاعر الصادقة، تتيحها "منصة مسودة" لزوار معرض الرياض للكتاب، ليعبروا للأشخاص المؤثرين والملهمين في حياتهم عن مشاعر الشكر والاعتزاز والامتنان، التي يُكنونها إليهم على ما أسدوه وقدموه لهم، من دعم ومساندة.
وحول فكرة التجربة وأثرها، أوضح لـ"سبق" مسؤول جناح "منصة مسودة" حسان سليمان، أن فكرة التجربة تقوم على إعطاء الفرصة لزوار المعرض ليعبروا عن مشاعرهم الصادقة تجاه الأشخاص الذين ألهموهم، أو ساعدوهم، أو كانوا قدوة لهم، فساهموا في تغيير حياتهم تغييراً إيجابياً.
وعن كيفية تعبير الزائر عن مشاعره، بيّن "سليمان" أن "منصة مسودة" تتيح للزائر خيارين: الأول، أن يسجل الزائر على ورقة اسم بطله الشخصي، ويذكر السبب الذي جعله مستحقاً لهذه المكانة، والخيار الثاني، يسجل مقطعاً صوتياً أو مصوراً يُعبر فيه عن شكره واعتزازه لبطله الشخصي، وسبب احتلاله لهذه المكانة في نفسه، ثم تنشر "منصة مسودة" مشاركات الزائرين على حسابيها على منصتي "إكس" و"انستجرام"، في حال موافقة الزائر على ذلك أو إرسال المشاركة له إذا رفض نشرها.