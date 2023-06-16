المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الأحد القادم

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1/ 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1/ 11/ 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21/ 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29/ 11/ 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18/ 6/ 2023م.