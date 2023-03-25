"الأصالة العمرانية" تعود إلى سقف مسجد الرويبة في القصيم

ومر المسجد الذي يعود عمره لأكثر من 130 عامًا، بترميم واحد، وكان ذلك في عام 1364هـ، وبقي على حاله، وما زالت الصلاة قائمةً فيه حتى اليوم، فيما كان مقراً للصلاة والعبادة ومدارسة القرآن الكريم، إضافةً إلى اتخاذه دارًا لتعليم القراءة والكتابة ومختلف العلوم.