مختص يحذر : عدم شرب الماء وقلة ممارسة الرياضة قد يتسببان في كثرة الجلطات في فصل الشتاء

كشف أخصائي أول تغذية د. إبراهيم العريفي أن قلة شرب الماء وعدم الحركة والرياضة قد تتسبب في كثرة حدوث الجلطات في فصل الشتاء، مشددًا في هذا الشأن على أهمية الإكثار من شرب الماء في فصل الشتاء، لأنه الحياة "وَجَعَلْنَا مِنَ المآء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ".