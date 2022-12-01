مختص يحذر : عدم شرب الماء وقلة ممارسة الرياضة قد يتسببان في كثرة الجلطات في فصل الشتاء

كشف أخصائي أول تغذية د. إبراهيم العريفي أن قلة شرب الماء وعدم الحركة والرياضة قد تتسبب في كثرة حدوث الجلطات في فصل الشتاء، مشددًا في هذا الشأن على أهمية الإكثار من شرب الماء في فصل الشتاء، لأنه الحياة "وَجَعَلْنَا مِنَ المآء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ".
وأوضح العريفي لبرنامج صباح السعودية بأن ليل الشتاء طويل وبارد ويحتاج إلى طاقة وإلى وجبات إضافية، مشيرًا بأن الإنسان في الشتاء يحتاج إلى تدفئة، ومن ضمنها اللباس والغذاء.
وأضاف: قد يصحو الإنسان في الشتاء بوقتٍ متاخر ليلاً بعد تناول العشاء لأخذ وجبة أخرى، ولا يمنع أن يتناول عدة وجبات، لكن بشرط أن تكون قليلة مع ضرورة ممارسة الرياضة حتى يحافظ على وزنه الطبيعي.
وأكد أن الإنسان في فصل الشتاء عرضة لزيادة الوزن، بسبب تناول الأكلات الدسمة والوجبات الغنية بالسكريات والدهون.
وشدد على ضرورة ممارسة الحركة والرياضة والإكثار من شرب الماء في فصل الشتاء، لقلة الإحساس بالعطش والحاجة لتناول المياه، وبسبب عدم شرب الماء والحركة قد تكثر الإصابة بالجلطات في هذا الموسم.