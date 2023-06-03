"فلكية جدة": بدر ذو القعدة سيزيّن السماء اليوم

تشهد سماء العالم العربي اليوم السبت، فرصة لرصد القمر البدر لشهر ذو القعدة وسيزين السماء طوال الليل.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: القمر البدر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي، بالتزامن مع غروب الشمس ومساره في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس، بعد ستة أشهر من الآن حيث سيكون في أقصى الجنوب.
وأضاف: القمر يكتمل بدرًا بالقرب من الانقلاب الصيفي؛ لذلك سيتبع تقريبًا نفس المسار الظاهري لشمس ديسمبر عبر السماء.
وأردف: سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون قريبًا من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا؛ ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.
وأوضح أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل نحو الجنوب، وسيغرب بالأفق الجنوبي الغربي مع شروق شمس الأحد.
وتابع أنه بشكل عام يمكن القول إن القمر بدرٌ طوال الليل؛ ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك صبيحة يوم الأحد 04 يونيو 2023 عند الساعة 06:41 ص بتوقيت مكة (03:41 ص بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.
وعَد أبو زاهرة هذا التوقيت من الشهر القمري مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر، من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، وتلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات.
جدير بالذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى ساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.