"فلكية جدة": بدر ذو القعدة سيزيّن السماء اليوم

وتابع أنه بشكل عام يمكن القول إن القمر بدرٌ طوال الليل؛ ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك صبيحة يوم الأحد 04 يونيو 2023 عند الساعة 06:41 ص بتوقيت مكة (03:41 ص بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.