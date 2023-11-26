بحضور قيادات المنظومة.. "وزير النقل" يلتقي عدداً من المواطنين بمنطقة القصيم

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ اليوم، عدداً من المواطنين بمنطقة القصيم؛ للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في إطار لقاءاته للتواصل مع أفراد المجتمع.