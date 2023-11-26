بحضور قيادات المنظومة.. "وزير النقل" يلتقي عدداً من المواطنين بمنطقة القصيم

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ اليوم، عدداً من المواطنين بمنطقة القصيم؛ للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في إطار لقاءاته للتواصل مع أفراد المجتمع.
وبحث الجاسر؛ مع المواطنين على هامش زيارته للمنطقة لتدشين عددٍ من مشاريع التنموية، أبرز ما يواجهون من معوقات، من أجل الارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات فعّالة ونوعية لكل المستفيدين.
وأكّد الجاسر؛ خلال اللقاء، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مناطق المملكة تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظهما الله-، لتحقيق القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية، وللارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.