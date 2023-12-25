بـ"الفسح خلال ساعتين".. "الزكاة" تحصد جائزة "ندلب" للتميز لأفضل إنجاز وطني في 2023م

وتسلم جائزة الهيئة خلال فعاليات الحفل، نائب المحافظ للعمليات، عبدالله السدحان، حيث جاء تكريم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديرًا لجهودها وإسهاماتها في تقليص مدة الفسح الجمركي من 288 ساعة في عام 2016م إلى ساعتين خلال عام 2023م وذلك من خلال مبادرة الفسح خلال ساعتين، وعملها الدؤوب لبناء منظومة جمركية فاعلة، وتطوير الإجراءات الجمركية، وذلك بالاستفادة من الرقمنة في جميع مجالات العمل الجمركي، إلى جانب تطوير نماذج العمل مع شركاء الهيئة من جهات الفسح، إلى جانب تطوير مجموعة من الخدمات اللوجستية والتشريعات المرتبطة بخدمات المخلصين ووسطاء الشحن، وتعزيز منظومة خدمات المستفيدين من خلال عدة قنوات، وافتتاح الصالات الشاملة بالمنافذ الجمركية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.