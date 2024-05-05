ارتفاع مشاركة المجتمع في الرياضة.. تطوُّر مستمر نحو مستقبل واعد

تشهد الرياضة في المملكة العربية السعودية تحولاً شاملاً خلال السنوات الأخيرة؛ ويتجسد ذلك في تصاعُد ملحوظ في جميع مؤشرات الأداء؛ فبينما كانت نسبة مشاركة المجتمع في الأنشطة الرياضية تبلغ 13% في عام 2015 ارتفعت هذه النسبة إلى 48% في عام 2022م.
ومن بين المؤشرات الملموسة على هذا التحول الإيجابي هو الارتفاع الكبير في عدد اللاعبين المسجلين في مختلف الرياضات؛ ففي التايكوندو ازداد عدد اللاعبين من 2000 في عام 2021 إلى أكثر من 4000 لاعب في عام 2023، بينما شهدت رياضة المبارزة زيادة ملحوظة في عدد اللاعبين المسجلين من 700 لاعب في عام 2021 إلى أكثر من 1200 لاعب في عام 2023.
وتُعزز هذه الزيادات في عدد اللاعبين الحركة الرياضية، وتعكس التفاعل الإيجابي مع الجهود التي تبذلها وزارة الرياضة في تعزيز الرياضة بين أفراد المجتمع. ومع الاستمرار في هذا التطور الإيجابي من المتوقع أن يستمر الارتفاع في النسب في أعداد اللاعبين؛ ما يسهم في بناء مستقبل واعد للرياضة السعودية بتحقيق مزيد من المراكز المتقدمة في المشاركات الخارجية.
وستسهم هذه الزيادة في عدد اللاعبين ونسبة المشاركة في تعزيز مكانة السعودية على الساحة الرياضية العالمية، إلى جانب المحافظة على صورتها باعتبارها وجهة مفضلة لتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية والبطولات الدولية.