ارتفاع مشاركة المجتمع في الرياضة.. تطوُّر مستمر نحو مستقبل واعد

ومن بين المؤشرات الملموسة على هذا التحول الإيجابي هو الارتفاع الكبير في عدد اللاعبين المسجلين في مختلف الرياضات؛ ففي التايكوندو ازداد عدد اللاعبين من 2000 في عام 2021 إلى أكثر من 4000 لاعب في عام 2023، بينما شهدت رياضة المبارزة زيادة ملحوظة في عدد اللاعبين المسجلين من 700 لاعب في عام 2021 إلى أكثر من 1200 لاعب في عام 2023.