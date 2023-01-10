"مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل" نموذج متطور من اهتمام القيادة الراسخ بالتراث

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: "تحتل الإبل مكانة مميزة في تاريخ وتراث الجزيرة العربية، وهي مكانة تعود إلى آلاف السنين؛ حيث تعتبر هي أساس كل عربي في حله وترحاله؛ لما حباها بها الله من قدرة على الحياة في الصحراء، والتكيف مع طبيعتها القاسية، بما فيها من الحر الشديد وندرة المياه والشمس المحرقة، حتى عرفت بسفينة الصحراء، إضافة إلى قدرتها على الحياة في المناطق الجبلية حيث تقلبات الجو المختلفة وتنوعها".