القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، مماثلة عبر فيهاعن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.