أمير جازان يشهد مع الأهالي العروض الجوية والعسكرية احتفاءً بيوم الوطن الـ93

شهد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عصر اليوم، العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية السعودية في سماء الواجهة البحرية الشمالية لمدينة جيزان، والاستعراض العسكري للقطاعات الأمنية بالمنطقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ 93.