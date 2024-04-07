رقم قياسي جديد.. "ميناء الدمام" ينجح في مناولة 289 ألف حاوية في 30 يوماً

واصل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كفاءته التشغيلية بتحقيق رقم قياسي جديد؛ حيث نجح في مناولة 289.787 حاوية قياسية خلال شهر مارس لعام 2024م، مما يعكس قدرة الميناء على دعم الحركة التجارية والإسهام في دعم سلاسل الإمداد من الواردات والصادرات من المملكة وإليها.
ويمتلك الميناء عدة خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفاً مكتملة الخدمات والتجهيزات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور التقاء القارات الثلاث.
وقد عزز الميناء من ميزته التنافسية بـ4 مناطق لوجستية متكاملة، بقيمة استثمارية تتجاوز ملياراً و200 مليون ريال، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والوطنية، التي تضم: شركة (MEDLOG) الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، وشركة (أبيات)، والشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، والشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP".
وشهد الميناء إضافة 12 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال عام 2023م، فيما أضيفت 5 خطوط ملاحية جديدة منذ بداية العام الجاري 2024م، بما يسهم في الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمستفيدين، من المستوردين والمصدرين، والوكلاء البحريين.