عبدالعزيز بن سعود: ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار امتدادٌ لجهود الإمام المؤسس

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار يأتي امتداداً لجهود الإمام المؤسس محمد بن سعود الذي أرسى ركائز الأمن، مروراً بقيادة أئمتها وملوكها حتى أصبحت اليوم دولة رائدةً في الأمن والازدهار والاستقرار لما تحظى به من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة.